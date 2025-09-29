16:20  29 вересня
На Прикарпатті батько-вихователь катував дітей
15:30  29 вересня
На Закарпатті викрили прикордонників, які допомагали чоловікам тікати за кордон
14:52  29 вересня
ДТП на Київщині: відбійник наскрізь проштрикнув мікроавтобус, є загиблий та постраждалий
29 вересня 2025, 20:35

На Херсонщині судили жінку, яка брала участь у "референдумі" окупантів

29 вересня 2025, 20:35
Ілюстративне фото
У Херсонській області визнали жінку винною у колабораціонізмі. Відомо, що вона брала участь у псевдореферендумі, який проводили росіяни

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Навесні 2022 року жінка брала участь у псевдореферендумі на території окупованого села Максима Горького. Вона та ще дві жительки з урнами, бюлетенями й списками виборців у супроводі двоє озброєних солдатів робили подворовий обхід села. Людям пропонували проголосувати за "вихід Херсонської області зі складу України".

На суді жінка заявила, що під час окупації в селі проводили обшуки. Хтось із її сусідів сказав росіянам, що її зять був учасником АТО. Зятя почали затримувати, бити, перевіряти татуювання. Згодом, окупанти забрали автомобіль, посилаючись на "воєнне положення".

За словами жінки, вона звернулась до "голови" села з проханням зупинити переслідування зятя. За це їй довелось брати участь у проведені псевдореферендумі. Вона скаржилась про труднощі життя та казала, що інші жителі також мали контакти з окупантами. Наприклад, одна сусідка купала російських військових у лазні, готувала їм їжу тощо.

Однак свідки заявили, що жінка брала участь у всіх цих процесах добровільно. Також зазначали, що особисто чули від неї обіцянки грошової винагороди за участь у псевдореферендумів. До того ж сама жінка не зверталась із заявами чи повідомленнями до правоохоронних чи контролюючих органів України, не фіксувала факти погроз чи переслідувань.

Її засудили до 6 років позбавлення волі із забороною на 15 років обіймати деякі посади й займатися діяльністю, що повʼязана з виборчим процесом та процесом референдуму.

Раніше повідомлялося, на Харківщині судили чоловіка, який допомагав окупантам, повідомляючи їм про сусідів, що виступали проти окупації. Його визнали винним у пособництві державі-агресору.

26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Юрій Касьянов
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
