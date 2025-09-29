Ілюстративне фото

У Херсонській області визнали жінку винною у колабораціонізмі. Відомо, що вона брала участь у псевдореферендумі, який проводили росіяни

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Навесні 2022 року жінка брала участь у псевдореферендумі на території окупованого села Максима Горького. Вона та ще дві жительки з урнами, бюлетенями й списками виборців у супроводі двоє озброєних солдатів робили подворовий обхід села. Людям пропонували проголосувати за "вихід Херсонської області зі складу України".

На суді жінка заявила, що під час окупації в селі проводили обшуки. Хтось із її сусідів сказав росіянам, що її зять був учасником АТО. Зятя почали затримувати, бити, перевіряти татуювання. Згодом, окупанти забрали автомобіль, посилаючись на "воєнне положення".

За словами жінки, вона звернулась до "голови" села з проханням зупинити переслідування зятя. За це їй довелось брати участь у проведені псевдореферендумі. Вона скаржилась про труднощі життя та казала, що інші жителі також мали контакти з окупантами. Наприклад, одна сусідка купала російських військових у лазні, готувала їм їжу тощо.

Однак свідки заявили, що жінка брала участь у всіх цих процесах добровільно. Також зазначали, що особисто чули від неї обіцянки грошової винагороди за участь у псевдореферендумів. До того ж сама жінка не зверталась із заявами чи повідомленнями до правоохоронних чи контролюючих органів України, не фіксувала факти погроз чи переслідувань.

Її засудили до 6 років позбавлення волі із забороною на 15 років обіймати деякі посади й займатися діяльністю, що повʼязана з виборчим процесом та процесом референдуму.

