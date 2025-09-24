11:55  24 вересня
На Прикарпатті автобус влетів в житловий будинок
09:38  24 вересня
На Чернігівщині виявили мертвою 13-річну дівчинку
07:12  24 вересня
Конфлікт на уроці фізкультури: на Вінниччині вчителю повідомили про підозру
24 вересня 2025, 12:49

Дрон і міна: на Херсонщині подружжя дістало поранення двічі за ранок

24 вересня 2025, 12:49
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Сьогодні, 24 вересня, у Бериславському районі Херсонщини внаслідок російської збройної агресії постраждало літнє подружжя

Про це повідомила Херсонська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що близько 07:30 окупанти атакували Берислав за допомогою БпЛА. Внаслідок скиду вибухівки 63-річна жінка дістала вибухову та закриту черепно-мозкову травму, акубаротравму й осколкові поранення спини.

Під час транспортування потерпілої до медзакладу автомобіль підірвався на міні. Травм зазнав і водій, 64-річний чоловік. У нього – вибухова та закрита черепно-мозкова травма, акубаротравма та осколкові поранення спини і правого плеча.

Обох постраждалих доставили до лікарні, де медики надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, днями у Дніпровському районі Херсона чоловік постраждав, підірвався на ворожій міні типу "пелюстка". Внаслідок вибуху 58-річний херсонець отримав травми від детонації та уламкове поранення ноги.

24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
07 серпня 2025
Віктор Шлінчак
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
