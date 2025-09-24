Дрон і міна: на Херсонщині подружжя дістало поранення двічі за ранок

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Сьогодні, 24 вересня, у Бериславському районі Херсонщини внаслідок російської збройної агресії постраждало літнє подружжя

Про це повідомила Херсонська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що близько 07:30 окупанти атакували Берислав за допомогою БпЛА. Внаслідок скиду вибухівки 63-річна жінка дістала вибухову та закриту черепно-мозкову травму, акубаротравму й осколкові поранення спини.

Під час транспортування потерпілої до медзакладу автомобіль підірвався на міні. Травм зазнав і водій, 64-річний чоловік. У нього – вибухова та закрита черепно-мозкова травма, акубаротравма та осколкові поранення спини і правого плеча.

Обох постраждалих доставили до лікарні, де медики надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, днями у Дніпровському районі Херсона чоловік постраждав, підірвався на ворожій міні типу "пелюстка". Внаслідок вибуху 58-річний херсонець отримав травми від детонації та уламкове поранення ноги.