Иллюстративное фото

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews.

Это произошло 22 сентября около 9 часов. Российские военные обстреляли Херсон из артиллерии. В это время женщина находилась во дворе. К сожалению, в результате обстрела она погибла.

"Прокуроры вместе со следователями продолжают документировать военные преступления, совершенные военными из России", - говорят в прокуратуре.

Напомним, ранее на Черниговщине россияне атаковали спасателей, когда они тушили пожар после предварительного обстрела. В результате атаки трое спасателей пострадали.