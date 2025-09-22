В Херсоне россияне убили женщину
Российские оккупанты атаковали Херсон. К сожалению, погибла местная жительница
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews.
Это произошло 22 сентября около 9 часов. Российские военные обстреляли Херсон из артиллерии. В это время женщина находилась во дворе. К сожалению, в результате обстрела она погибла.
"Прокуроры вместе со следователями продолжают документировать военные преступления, совершенные военными из России", - говорят в прокуратуре.
Напомним, ранее на Черниговщине россияне атаковали спасателей, когда они тушили пожар после предварительного обстрела. В результате атаки трое спасателей пострадали.
