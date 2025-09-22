У Херсоні росіяни вбили жінку
Російські окупанти атакували Херсон. На жаль, загинула місцева жителька
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.
Це сталось 22 вересня близько 9 години. Російські військові обстріляли Херсон з артилерії. В цей час жінка знаходилась на подвір'ї. На жаль, внаслідок обстрілу вона загинула.
"Прокурори разом зі слідчими продовжують документувати воєнні злочини, скоєні військовими зс рф", - кажуть в прокуратурі.
Нагадаємо, раніше на Чернігівщині росіяни атакували рятувальників, коли вони гасили пожежу після попереднього обстрілу. Внаслідок атаки троє рятувальників постраждали.
Запоріжжя під масованою атакою: влучання у парковку, будинки та критичну інфраструктуруВсі новини »
22 вересня 2025, 09:24На Дніпропетровщині внаслідок атак пошкоджені будинки та підприємство
22 вересня 2025, 08:08Російський безпілотник поцілив у підприємство в Сумах: є постраждалий
22 вересня 2025, 07:43
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
У Києві засудили чоловіка за квартирну крадіжку на Лісовому масиві
22 вересня 2025, 11:47На Буковині посадовиця незаконно виписала собі премії на 100 тисяч
22 вересня 2025, 11:29На Київщині затримали агентів ФСБ, які постачали росіянам українські SIM-карти для дронів-камікадзе
22 вересня 2025, 10:49У Дніпрі горів найбільший ринок міста
22 вересня 2025, 10:30Наслідки обстрілів Сумщини: пошкоджені склади, будинки, школа та дитсадок
22 вересня 2025, 10:23У поліції розповіли про наслідки нічної дронової атаки на Київщині
22 вересня 2025, 10:14На Харківщині окупанти пошкодили котельню, яку готували до зими
22 вересня 2025, 10:00Вперше в історії: дрони ГУР спалили два російські літаки-амфібії "Чайка" у Криму
22 вересня 2025, 09:56На Львівщині митники вилучили "препарати для омолодження" і парфуми на 1,3 млн грн
22 вересня 2025, 09:44
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну