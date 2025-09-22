Ілюстративне фото

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Це сталось 22 вересня близько 9 години. Російські військові обстріляли Херсон з артилерії. В цей час жінка знаходилась на подвір'ї. На жаль, внаслідок обстрілу вона загинула.

"Прокурори разом зі слідчими продовжують документувати воєнні злочини, скоєні військовими зс рф", - кажуть в прокуратурі.

