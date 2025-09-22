Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 22 сентября россияне атаковали ударными беспилотниками Сумы

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

Один из дронов попал в предприятие в Ковпаковском районе города.

Предварительно известно об одном пострадавшем – охраннике предприятия. Ему оказали медицинскую помощь.

На месте работают все экстренные службы, идет обследование территории и ликвидация последствий вражеской атаки.

Напомним, утром 22 сентября россияне нанесли удар по Запорожью. Российские войска направили на город не менее пяти авиабомб. Под прицел попали объекты гражданской инфраструктуры и промышленности. В результате атаки погибли три человека, еще два получили ранения.