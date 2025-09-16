Ілюстративне фото

На підконтрольну Україні територію вивезли ще одну групу дітей. Тривалий час вони жили в окупації

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Олександра Прокудіна, з окупованої частини Херсонщини повернули ще одну групу дітей. Це дівчата та хлопчики віком від 7 до 14 років. Кожен з них пережив тиск окупаційної влади, страх та приниження.

"Сьогодні ці діти вже перебувають у безпеці на вільній українській землі та разом зі своїми родинами отримують допомогу та підтримку — відновлюють документи та проходять психологічну реабілітацію", - каже голова ОВА.

Нагадаємо, Україні від початку повномасштабної війни вдалося повернути понад тисячу викрадених Росією дітей. Проте понад 1,6 мільйона українських дітей залишаються під контролем РФ.