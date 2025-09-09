В Херсонской ОВА рассказали, сколько тратят на борьбу с российскими беспилотниками

фото: suspilne.media

В Херсонской области с начала 2025 года потратили более 435 миллионов гривен на поддержку военных подразделений и еще 500 миллионов на установку антидроновых сетей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Вгору".

По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, власти совместно с военными работают над защитой от атак российских беспилотников.

Речь идет об обеспечении подразделений средствами радиоэлектронной борьбы и разведки, монтаже антидроновых сеток и подготовке мобильных групп.

Ранее мы сообщали о том, что антидроновые сетки, которые закупила и начала устанавливать Херсонская администрация, рвутся от ветра.