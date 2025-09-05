В Херсонской области резко упала урожайность

иллюстративное фото: из открытых источников

Средняя урожайность в Херсонской области за год уменьшилась вдвое

Как передает RegioNews, об этом со ссылкой на директора департамента развития сельского хозяйства Херсонской ОГА Дмитрий Юнусов сообщает медиа "Вверх".

"Если брать среднюю урожайность по области, то она очень-очень печальная. В полтора-два раза ниже, чем в прошлом. Хотя площади посевов увеличили. В прошлом году посеяли 153 тыс. гектаров всех культур, а в этом – 230 тыс. гектаров", – сообщил он.

Юнусов заметил, что значительные площади посевов погибли из-за заморозков весной и засухи летом. Около 20-30 тыс. га подсолнечника будут оформлены как погибшие.

