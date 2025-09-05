16:29  05 сентября
В Днепре масштабный пожар: огонь виден из разных частей города
15:51  05 сентября
На выходных в Украине будет по-летнему тепло
10:43  05 сентября
На Ровенщине мужчина вызвал полицию из-за "украденных" наркотиков
UA | RU
UA | RU
05 сентября 2025, 19:48

В Херсонской области резко упала урожайность

05 сентября 2025, 19:48
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Средняя урожайность в Херсонской области за год уменьшилась вдвое

Как передает RegioNews, об этом со ссылкой на директора департамента развития сельского хозяйства Херсонской ОГА Дмитрий Юнусов сообщает медиа "Вверх".

"Если брать среднюю урожайность по области, то она очень-очень печальная. В полтора-два раза ниже, чем в прошлом. Хотя площади посевов увеличили. В прошлом году посеяли 153 тыс. гектаров всех культур, а в этом – 230 тыс. гектаров", – сообщил он.

Юнусов заметил, что значительные площади посевов погибли из-за заморозков весной и засухи летом. Около 20-30 тыс. га подсолнечника будут оформлены как погибшие.

Напомним, в Херсоне на строительство "подземных школ" потратили около 73 млн грн. Эти средства выделены в качестве дотации из государственного местного бюджета.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Херсонская область экономика урожай статистика
Работал в поле: дрон убил главу Ассоциации фермеров Херсонщины
05 сентября 2025, 13:25
Удар по Молодежному в Херсонской области: погиб мужчина
04 сентября 2025, 07:28
Жатва-2025: в каких регионах собрали больше всего зерна
29 августа 2025, 17:41
Все новости »
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
Появился трейлер фильма о Казимире Малевиче
05 сентября 2025, 20:30
Из Ужгорода будет прямой железнодорожный путь в ЕС
05 сентября 2025, 20:08
В Черкасской области стартовало строительство завода по производству картофеля фри
05 сентября 2025, 19:55
Потеряла кучу денег: сколько Настя Каменских могла зарабатывать на рекламе Золотого века до скандала
05 сентября 2025, 19:30
Скандального депутата от ОПЗЖ могут экстрадировать из Дубая в Украину
05 сентября 2025, 19:28
Администратора канала "Мелитополь – это Украина" взяли в заложники россияне и засудили на 15 лет
05 сентября 2025, 18:54
Кличко уволил с должности директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА
05 сентября 2025, 18:49
Не сдал НМТ – иди на "нулевой курс": МОН готовит нововведение
05 сентября 2025, 18:34
Netflix профинансирует 20 украинских фильмов: что в списке
05 сентября 2025, 18:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Все публикации »
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Все блоги »