19:25  09 вересня
На Київщині чоловік вбив власного батька
18:29  09 вересня
На Тернопільщині не можуть продати спиртзавод
18:14  09 вересня
Колишнього топ-чиновника Харківської міськради посадили у СІЗО
09 вересня 2025, 20:29

У Херсонській ОВА розповіли, скільки витрачають на боротьбу із російськими безпілотниками

09 вересня 2025, 20:29
фото: suspilne.media
На Херсонщині від початку 2025 року витратили понад 435 мільйонів гривень на підтримку військових підрозділів та ще 500 мільйонів на встановлення антидронових сіток

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Вгору".

За словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, влада спільно з військовими працює над захистом від атак російських безпілотників.

Йдеться про забезпечення підрозділів засобами радіоелектронної боротьби та розвідки, монтаж антидронових сіток і підготовку мобільних груп.

Раніше ми повідомляли про те, що антидронові сітки, які закупила та почала встановлювати Херсонська адміністрація, рвуться від вітру.

