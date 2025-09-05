В Херсоне подросток подорвался на мине
В Днепровском районе Херсона 5 сентября на российской мини взорвался 13-летний парень
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
Как отмечается, парень наехал велосипедом на противопехотную мину типа "лепесток".
В результате детонации подросток получил черепно-мозговую травму и контузию, а также обломочные ранения лица, грудной клетки и ног.
Сейчас потерпевший находится в больнице, за ним присматривают медики. Состояние пострадавшего парня оценивается как средней тяжести.
Напомним, в конце августа в Херсоне уничтожали мины-лепестки, дистанционно разбросанные российскими военными. Сообщение о минировании поступило в полицию.
Херсон под обстрелами: спасатели обнаружили тело женщины под заваламиВсе новости »
05 сентября 2025, 17:05С микрорайона Корабел в Херсоне эвакуировали всех детей
05 сентября 2025, 07:21Россияне ударили из артиллерии по Херсону: пострадали четверо коммунальщиков
04 сентября 2025, 14:14
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
Еще одна страна отказалась отправлять войска в Украину
05 сентября 2025, 21:59Россияне атакуют FPV-дронами транспорт на дороге Славянск-Изюм
05 сентября 2025, 21:48"Репрессии – не дисциплина": в Киеве протесты против законопроекта о наказаниях для военных
05 сентября 2025, 21:16"Димас" из "Любарта": как доброволец стал офицером и артиллеристом нового поколения
05 сентября 2025, 20:59Появился трейлер фильма о Казимире Малевиче
05 сентября 2025, 20:30Из Ужгорода будет прямой железнодорожный путь в ЕС
05 сентября 2025, 20:08В Черкасской области стартовало строительство завода по производству картофеля фри
05 сентября 2025, 19:55В Херсонской области резко упала урожайность
05 сентября 2025, 19:48Потеряла кучу денег: сколько Настя Каменских могла зарабатывать на рекламе Золотого века до скандала
05 сентября 2025, 19:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия