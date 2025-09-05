В Херсоне подросток подорвался на мине

иллюстративное фото: из открытых источников

В Днепровском районе Херсона 5 сентября на российской мини взорвался 13-летний парень

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Как отмечается, парень наехал велосипедом на противопехотную мину типа "лепесток".

В результате детонации подросток получил черепно-мозговую травму и контузию, а также обломочные ранения лица, грудной клетки и ног.

Сейчас потерпевший находится в больнице, за ним присматривают медики. Состояние пострадавшего парня оценивается как средней тяжести.

Напомним, в конце августа в Херсоне уничтожали мины-лепестки, дистанционно разбросанные российскими военными. Сообщение о минировании поступило в полицию.