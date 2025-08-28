Зеленский уволил начальника Новокаховской ГВА

иллюстративное фото: из открытых источников

Соответствующие распоряжения №106/2025-рп и №107/2025-рп были опубликованы на сайте главы государства, передает RegioNews.

Распоряжением №106/2025-рп Президент уволил Валерия Павловича Брусенского с должности начальника Новокаховской ГВА.

Согласно распоряжению №107/2025-рп, новым начальником этой городской администрации назначен Олег Анатольевич Тарабака.

