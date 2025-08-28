22:44  28 августа
Легкоатлет из Кропивницкого завоевал серебро на финале Бриллиантовой лиги
19:27  28 августа
В результате ракетной атаки на Киев пострадал завод Bayraktar
17:55  28 августа
Жара до +35 возвращается в Украину
UA | RU
UA | RU
28 августа 2025, 23:15

Зеленский уволил начальника Новокаховской ГВА

28 августа 2025, 23:15
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский сменил начальника Новокаховской городской военной администрации в Херсонской области

Соответствующие распоряжения №106/2025-рп и №107/2025-рп были опубликованы на сайте главы государства, передает RegioNews.

Распоряжением №106/2025-рп Президент уволил Валерия Павловича Брусенского с должности начальника Новокаховской ГВА.

Согласно распоряжению №107/2025-рп, новым начальником этой городской администрации назначен Олег Анатольевич Тарабака.

Ранее мы сообщали о том, что антидроновые сетки, которые закупила и начала устанавливать Херсонская администрация, рвутся от ветра. Об этом сообщили военные.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Новая Каховка Владимир Зеленский Херсонская область политика
Освобожденный из плена эксмер Херсона рассказал, какую должность ему предлагали россияне
28 августа 2025, 19:15
Оккупанты обстреляли ферму в Херсонской области: есть погибшие
27 августа 2025, 11:04
В Херсонской области будут судить директора строительной фирмы за присвоение 28 млн грн
26 августа 2025, 15:59
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Зеленский призвал не снимать санкции с РФ
28 августа 2025, 23:41
Число погибших из-за ночной атаки на Киев возросло до 22 человек
28 августа 2025, 23:23
В Польше разбился истребитель F-16
28 августа 2025, 22:59
Легкоатлет из Кропивницкого завоевал серебро на финале Бриллиантовой лиги
28 августа 2025, 22:44
Атака РФ на Киев: количество погибших снова выросло
28 августа 2025, 22:18
Швейцария профинансирует 12 проектов восстановления Украины на 140 миллионов долларов
28 августа 2025, 21:59
Россияне уничтожили в Киеве большой склад лекарств
28 августа 2025, 21:17
На войне в Украине погиб доброволец из ЕС
28 августа 2025, 21:06
В Украине резко подорожали яблоки
28 августа 2025, 20:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »