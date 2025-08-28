Освобожденный из плена эксмер Херсона рассказал, какую должность ему предлагали россияне

иллюстративное фото: из открытых источников

Освобожденный из российского плена бывший мэр Херсона Николайенко сообщил, что оккупанты хотели сделать его "губернатором"

Как передает RegioNews, об этом он рассказал в интервью изданию Мост.

По словам Владимира Николаевенко, россияне склоняли его к сотрудничеству и хотели сделать "губернатором".

Он также рассказал, что его неоднократно избивали в плену и он имел несколько переломов ребер. Также однажды оккупанты выводили его на расстрел.

Напомним, 24 августа 2025 года из российского плена освободили бывшего мэра Херсона Владимира Николаенко, похищенного оккупантами в апреле 2022 года.