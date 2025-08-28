Освобожденный из плена эксмер Херсона рассказал, какую должность ему предлагали россияне
Освобожденный из российского плена бывший мэр Херсона Николайенко сообщил, что оккупанты хотели сделать его "губернатором"
Как передает RegioNews, об этом он рассказал в интервью изданию Мост.
По словам Владимира Николаевенко, россияне склоняли его к сотрудничеству и хотели сделать "губернатором".
Он также рассказал, что его неоднократно избивали в плену и он имел несколько переломов ребер. Также однажды оккупанты выводили его на расстрел.
Напомним, 24 августа 2025 года из российского плена освободили бывшего мэра Херсона Владимира Николаенко, похищенного оккупантами в апреле 2022 года.
В Херсоне уничтожили мины-"лепестки", дистанционно разбросанные оккупантамиВсе новости »
27 августа 2025, 11:17Оккупанты обстреляли ферму в Херсонской области: есть погибшие
27 августа 2025, 11:04Антидроновые сетки, которые закупила и начала устанавливать Херсонская администрация, рвутся от ветра
27 августа 2025, 10:39
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
В результате ракетной атаки на Киев пострадал завод Bayraktar
28 августа 2025, 19:27ДТП в Житомирской области: ВАЗ вилетел в кювет
28 августа 2025, 18:50В Тернопольской области присвоили более 2,3 млн грн во время ремонта образовательных заведений
28 августа 2025, 18:34Киевская митрополия УПЦ официально признана аффилированной с РЦБ
28 августа 2025, 18:16Прямые инвестиции в экономику Харькова за 8 месяцев 2025 года достигли 230 млн грн
28 августа 2025, 18:09Жара до +35 возвращается в Украину
28 августа 2025, 17:55Поддержка работодателей Харькова: гранты и компенсации спасают работу для тысяч харьковчан
28 августа 2025, 17:49С 1 сентября изменятся правила начисления пенсий: ПФУ и Киберполиция предупреждают о фейках
28 августа 2025, 17:36В Черкассах задержали 16-летнего поджигателя элитного автомобиля
28 августа 2025, 17:22
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все блоги »