28 серпня
Легкоатлет із Кропивницького завоював срібло на фіналі Діамантової ліги
19:27  28 серпня
Внаслідок ракетної атаки на Київ постраждав завод Bayraktar
17:55  28 серпня
Спека до +35 повертається в Україну
28 серпня 2025, 23:15

Зеленський звільнив начальника Новокаховської МВА

28 серпня 2025, 23:15
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Президент Володимир Зеленський змінив начальника Новокаховської міської військової адміністрації на Херсонщині

Відповідні розпорядження №106/2025-рп та №107/2025-рп були оприлюднені на сайті глави держави, передає RegioNews.

Розпорядженням №106/2025-рп Президент звільнив Валерія Павловича Брусенського з посади начальника Новокаховської МВА.

Згідно з розпорядженням №107/2025-рп, новим начальником цієї міської адміністрації призначений Олег Анатолійович Тарабака.

Раніше ми повідомляли про те, що антидронові сітки, які закупила та почала встановлювати Херсонська адміністрація, рвуться від вітру. Про це повідомили військові.

