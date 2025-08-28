Зеленський звільнив начальника Новокаховської МВА
Президент Володимир Зеленський змінив начальника Новокаховської міської військової адміністрації на Херсонщині
Відповідні розпорядження №106/2025-рп та №107/2025-рп були оприлюднені на сайті глави держави, передає RegioNews.
Розпорядженням №106/2025-рп Президент звільнив Валерія Павловича Брусенського з посади начальника Новокаховської МВА.
Згідно з розпорядженням №107/2025-рп, новим начальником цієї міської адміністрації призначений Олег Анатолійович Тарабака.
