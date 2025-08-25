В Херсонской области двое работников прокуратуры пострадали в результате атаки вражеского дрона
В результате атаки беспилотника пострадали представители органов прокуратуры
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.
Событие произошло 25 августа около 18:30 на автодороге между Николаевом и Херсоном. Вражеский дрон попал в служебный автомобиль, принадлежащий прокуратуре.
В результате взрыва ранения получил 58-летний водитель и 38-летний сотрудник прокуратуры. Оба пострадавших были доставлены в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние пострадавших в настоящее время уточняется.
Херсонская окружная прокуратура сообщила об открытии уголовного производства по факту совершения военного преступления в соответствии с ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Следователи совместно с прокурорами предпринимают необходимые действия по сбору доказательств и фиксации последствий атаки.
Ранее сообщалось, в Донецкой области местный житель собственноручно обезвредил российский беспилотник близ Покровска. Мужчина заметил находившийся в засаде FPV-дрон и обезвредил его голыми руками.