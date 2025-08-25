Скриншот с видео

Об этом сообщают местные СМИ, передает RegioNews.

В Донецкой области местный житель обезвредил российский дрон. Инцидент произошел вблизи Покровска, где мужчина заметил находившийся в засаде оптоволоконный FPV-дрон.

Согласно данным очевидцев, мужчина не использовал никаких специальных устройств или оружия. Он отреагировал мгновенно и, действуя самостоятельно, остановил беспилотник.

Событие было зафиксировано на видео, которое впоследствии распространили в социальных сетях. Пользователи активно обсуждают отвагу местного жителя и его нестандартный способ обезвреживания техники противника.

Таким образом, граждане проявляют бдительность и смелость в сложных условиях войны в Украине.

