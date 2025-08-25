21:05  25 августа
25 августа 2025, 15:49

В Донецкой области мужчина голыми руками обезвредил российский дрон

25 августа 2025, 15:49
Скриншот с видео
Местный житель самостоятельно остановил беспилотник врага

Об этом сообщают местные СМИ, передает RegioNews.

В Донецкой области местный житель обезвредил российский дрон. Инцидент произошел вблизи Покровска, где мужчина заметил находившийся в засаде оптоволоконный FPV-дрон.

Согласно данным очевидцев, мужчина не использовал никаких специальных устройств или оружия. Он отреагировал мгновенно и, действуя самостоятельно, остановил беспилотник.

Событие было зафиксировано на видео, которое впоследствии распространили в социальных сетях. Пользователи активно обсуждают отвагу местного жителя и его нестандартный способ обезвреживания техники противника.

Таким образом, граждане проявляют бдительность и смелость в сложных условиях войны в Украине.

Ранее сообщалось, в Тернополе пьяный водитель пытался подкупить полицейских, предложив им 1000 долларов. Теперь ему грозит не только административная ответственность, но и уголовная.

