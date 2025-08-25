Фото: Офіс Генерального прокурора

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Подія сталася 25 серпня близько 18:30 на автошляху між Миколаєвом та Херсоном. Ворожий дрон влучив у службовий автомобіль, що належить прокуратурі.

Унаслідок вибуху поранення отримав 58-річний водій та 38-річний співробітник прокуратури. Обох потерпілих доставили до лікарні, де їм надається необхідна медична допомога. Стан постраждалих наразі уточнюється.

Херсонська окружна прокуратура повідомила про відкриття кримінального провадження за фактом вчинення воєнного злочину відповідно до ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Слідчі спільно з прокурорами здійснюють необхідні дії для збору доказів та фіксації наслідків атаки.

Раніше повідомлялося, на Донеччині місцевий житель власноруч знешкодив російський безпілотник поблизу Покровська. Чоловік помітив FPV-дрон, який перебував у засідці, та знешкодив його голими руками.