25 серпня
На Буковині зафіксували 5-градусний мороз
25 серпня
У Києві побили й пограбували адвоката: нападникам світить до 10 років ув'язнення
25 серпня
Трагедія на Київщині: 7-річний хлопчик застрелив 6-річну сусідку під час гри
25 серпня 2025, 19:58

На Херсонщині двоє працівників прокуратури постраждали внаслідок атаки ворожого дрону

25 серпня 2025, 19:58
Фото: Офіс Генерального прокурора
Внаслідок атаки безпілотника постраждали представники органів прокуратури

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Подія сталася 25 серпня близько 18:30 на автошляху між Миколаєвом та Херсоном. Ворожий дрон влучив у службовий автомобіль, що належить прокуратурі.

Унаслідок вибуху поранення отримав 58-річний водій та 38-річний співробітник прокуратури. Обох потерпілих доставили до лікарні, де їм надається необхідна медична допомога. Стан постраждалих наразі уточнюється.

Херсонська окружна прокуратура повідомила про відкриття кримінального провадження за фактом вчинення воєнного злочину відповідно до ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Слідчі спільно з прокурорами здійснюють необхідні дії для збору доказів та фіксації наслідків атаки.

Раніше повідомлялося, на Донеччині місцевий житель власноруч знешкодив російський безпілотник поблизу Покровська. Чоловік помітив FPV-дрон, який перебував у засідці, та знешкодив його голими руками.

