На Херсонщине россияне убили 4 гражданских, еще 6 – ранены

Иллюстративное фото: из открытых источников

За прошедшие сутки в Херсонской области в результате длительных обстрелов и атак беспилотниками от российских войск погибли 4 мирных жителя, еще 6 получили ранения

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По его словам, враг вел огонь по жилым кварталам и социальной инфраструктуре более чем в 40 населенных пунктах. Среди них город Херсон, Антоновка, Садовое, Степановка, Камышаны, Приднепровское, Приднепровское, Чернобаевка, Белозерка, Станислав и другие.

Повреждены 109 частных домов, газопровод, хозяйственные постройки, автомобиль скорой помощи, сельскохозяйственная техника и частные автомобили.

Напомним, в среду, 13 августа, около восьми утра российские захватчики атаковали с дрона гражданский автомобиль в Бериславском районе Херсонщины. В результате погибли мужчина и женщина. Впоследствии оккупанты повторно обстреляли место атаки, ранены трое полицейских.