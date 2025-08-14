07:35  14 августа
14 августа 2025, 07:12

В Покровске остаются более 1300 гражданских: эвакуация возможна только при поддержке ВСУ

14 августа 2025, 07:12
фото: Facebook
В полуокруженном Покровске остаются 1327 мирных жителей. Их эвакуация сейчас почти невозможна

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин в телеэфире, передает RegioNews.

По его словам, от оккупантов город отделяет всего один километр.

"В Покровске сейчас остаются 1327 человек, там обстановка самая сложная, там около километра осталось до врага. Но наши Силы обороны делают все возможное, чтобы умерить оккупанта, они очень мощные", – сказал Филашкин.

Он подчеркнул, что эвакуация из города возможна только при поддержке украинских военных.

"Что касается эвакуации, то без Сил обороны она сейчас почти невозможна, поскольку враг простреливает все подъездные пути FPV-дронами на оптоволокне… Те, кто хочет сейчас уехать, могут сделать это только при поддержке Сил обороны", – добавил глава ОВА.

Напомним, в Херсоне продолжается эвакуация жителей микрорайона Корабел. Всего из микрорайона уже эвакуировали 1565 человек, из них – 56 детей и 152 маломобильных граждан.

