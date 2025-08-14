Россияне атаковали Никопольщину артиллерией и FPV-дронами
До ночи российские военные продолжали атаковать Никопольщину
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
Оккупанты нанесли удары артиллерией и FPV-дронами. От вражеских атак страдали райцентр, Марганецкая, Покровская и Мировская громады.
К счастью, обошлось погибших и пострадавших нет.
О последствиях обстрелов пока не сообщается.
Напомним, в Донецкой области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми в 14 населенных пунктах – из-за угрозы безопасности на территории региона.
