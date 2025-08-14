На Херсонщині росіяни вбили 4 цивільних, ще 6 – поранені

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Минулої доби на Херсонщині внаслідок тривалих обстрілів і атак безпілотниками від російських військ загинули 4 мирні мешканці, ще 6 отримали поранення

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словами, ворог вів вогонь по житлових кварталах і соціальній інфраструктурі у понад 40 населених пунктах. Серед яких місто Херсон, Антонівка, Садове, Степанівка, Комишани, Придніпровське, Наддніпрянське, Чорнобаївка, Білозерка, Станіслав та інші.

Пошкоджено 109 приватних будинків, газопровід, господарчі споруди, автомобіль швидкої допомоги, сільськогосподарську техніку та приватні автомобілі.

Нагадаємо, в середу, 13 серпня, близько восьмої ранку російські загарбники атакували з дрона цивільну автівку у Бериславському районі Херсонщини. У результаті загинули чоловік та жінка. Згодом окупанти повторно обстріляли місце атаки, поранено трьох поліцейських.