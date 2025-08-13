09:19  13 августа
На Волыни задержали 19-летнюю сутенерку
07:29  13 августа
ДТП с пятью погибшими на Хмельнитчине: водительнице объявили подозрение
07:17  13 августа
В Киеве произошел пожар в девятиэтажке: есть погибшие
13 августа 2025, 09:56

Россияне атаковали с дрона гражданский автомобиль на Херсонщине: погибли два человека

13 августа 2025, 09:56
Иллюстративное фото: из открытых источников
В среду, 13 августа, около восьми утра российские захватчики атаковали с дрона гражданский автомобиль в Бериславском районе Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль, ехавший по трассе Новорайск-Костырка.

В результате атаки погибли мужчина и женщина.

Напомним, утром 13 августа российские войска открыли артиллерийский огонь по Чернобаевке Херсонской области. В результате обстрела полностью уничтожен дом. Из-под завалов дома достали тело женщины.

13 августа 2025
