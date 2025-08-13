Россияне атаковали с дрона гражданский автомобиль на Херсонщине: погибли два человека
В среду, 13 августа, около восьми утра российские захватчики атаковали с дрона гражданский автомобиль в Бериславском районе Херсонской области
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль, ехавший по трассе Новорайск-Костырка.
В результате атаки погибли мужчина и женщина.
Напомним, утром 13 августа российские войска открыли артиллерийский огонь по Чернобаевке Херсонской области. В результате обстрела полностью уничтожен дом. Из-под завалов дома достали тело женщины.
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
Восстановление культурного наследия Харьковщины: власть привлекает международных партнеров
13 августа 2025, 11:25Жительница Херсона развращала сына и распространяла порноконтент
13 августа 2025, 11:17День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
13 августа 2025, 11:10Тройное ДТП во Львовской области: четверо травмированных, среди которых девятилетняя девочка
13 августа 2025, 11:08Реакция посла Украины на инцидент с флагом УПА в Варшаве
13 августа 2025, 10:55В Тернополе водитель авто сбил насмерть 84-летнего мужчину
13 августа 2025, 10:52Во Львовской области мужчину осудили за подделку документов для выезда за границу
13 августа 2025, 10:46ГБР прибыло на Харьковщину вручать обновленное подозрение Шабунину
13 августа 2025, 10:24Полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Одесской области
13 августа 2025, 10:24В ГСЧС показали, как саперы разминируют сельскохозяйственные угодья в Харьковской области
13 августа 2025, 10:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Все блоги »