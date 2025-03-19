Армия РФ обстреляла Херсон из артиллерии: есть погибший и раненый

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В среду днем российские оккупанты совершили артиллерийский обстрел Херсона. В результате атаки погиб мужчина и получил ранение 19-летний юноша

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По его словам, около 11:00 российские войска атаковали из артиллерии Херсон. Смертельные ранения получил мужчина.

Кроме того, в результате "прилета" пострадал 19-летний парень. У него взрывная травма и контузия. Пострадавший был доставлен в больницу.

Как известно, за прошедшие сутки, 18 марта, российские оккупанты атаковали более двух десятков населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов пострадали семь мирных жителей.

Напомним, сегодня ночью, 19 марта, российская армия выпустила по Украине шесть ракет, 145 ударных беспилотников разных типов.

В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Одесщина, Полтавщина, Днепропетровщина, Киевщина и Черниговщина.

По данным полиции, в Киевской области есть раненые, частично разрушены 36 домов и повреждены 19 автомобилей.