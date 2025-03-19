Армія РФ обстріляла Херсон із артилерії: є загиблий і поранений
У середу вдень російські окупанти здійснили артилерійський обстріл Херсона. Внаслідок атаки загинув чоловік і отримав поранення 19-річний юнак
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
За його словами, близько 11:00 російські війська атакували з артилерії Херсон. Смертельні поранення дістав чоловік.
Окрім того, внаслідок "прильоту" постраждав 19-річний хлопець. У нього вибухова травма і контузія. Потерпілого доставили до лікарні.
Як відомо, протягом минулої доби, 18 березня, російські окупанти атакували понад два десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали семеро мирних мешканців.
Нагадаємо, сьогодні вночі, 19 березня, російська армія випустила по Україні шість ракет, 145 ударних безпілотників різних типів.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Київщина та Чернігівщина.
За даними поліції, на Київщині є поранені, частково зруйновано 36 будинків та пошкоджено 19 автівок.