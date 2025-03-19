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19 марта 2025, 08:35

Ночью россияне запустили по Украине 6 ракет и 145 ударных БпЛА: как отработала ПВО

19 марта 2025, 08:35
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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Сегодня ночью, 19 марта, российская армия выпустила по Украине шесть ракет, 145 ударных беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 72 дрона, еще 56 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Оккупанты запустили ударные БпЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы из направлений - Брянск, Орел, Шаталово, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ. Также известно, что был пуск двух баллистических ракет "Искандер-М" и четырех управляемых зенитных ракет С-300.

По состоянию на 08:00 военные подтвердили сбития 72 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.

"56 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Одесщина, Полтавщина, Днепропетровщина, Киевщина и Черниговщина.

Напомним, ночью над Черкасщиной зенитчики сбили 10 российских дронов.

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