В Сумской области вражеские БПЛА атаковали две больницы: что известно
В ночь на 19 марта российские войска снова нанесли удары по гражданской инфраструктуре на Сумщине. Оккупанты атаковали две больницы
Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.
Отмечается, что поздно вечером 18 марта вражеские войска нанесли удар беспилотником по одному из учреждений здравоохранения в Сумах.
Предварительно в результате атаки никто не пострадал, однако взрывная волна повредила здание – в нем выбито немало окон.
Также повреждены припаркованные неподалеку автомобили.
На месте работают следователи, криминалисты и взрывотехники, документирующие преступление российских военных. Полиция собирает вещественные доказательства, фиксирует масштабы разрушений и опрашивает свидетелей.
Кроме того, по данным Сумской ОВА, 19 марта около часа ночи российский беспилотник упал на крышу Краснопольской больницы.
Предварительно люди не пострадали.
На месте падения работают аварийно-спасательные службы. Проводятся эвакуационные мероприятия в отношении пациентов и персонала больницы.
Напомним, сегодня ночью российские террористы атаковали также Киевскую область. В результате ударов вражеских беспилотников ранены человек, а также повреждены и разрушены девять домов.