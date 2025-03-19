В Сумской области вражеские БПЛА атаковали две больницы: что известно

фото: Полиция Сумской области

В ночь на 19 марта российские войска снова нанесли удары по гражданской инфраструктуре на Сумщине. Оккупанты атаковали две больницы

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что поздно вечером 18 марта вражеские войска нанесли удар беспилотником по одному из учреждений здравоохранения в Сумах.

Предварительно в результате атаки никто не пострадал, однако взрывная волна повредила здание – в нем выбито немало окон.

Также повреждены припаркованные неподалеку автомобили.

На месте работают следователи, криминалисты и взрывотехники, документирующие преступление российских военных. Полиция собирает вещественные доказательства, фиксирует масштабы разрушений и опрашивает свидетелей.

Кроме того, по данным Сумской ОВА, 19 марта около часа ночи российский беспилотник упал на крышу Краснопольской больницы.

Предварительно люди не пострадали.

На месте падения работают аварийно-спасательные службы. Проводятся эвакуационные мероприятия в отношении пациентов и персонала больницы.

Напомним, сегодня ночью российские террористы атаковали также Киевскую область. В результате ударов вражеских беспилотников ранены человек, а также повреждены и разрушены девять домов.