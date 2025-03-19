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За прошедшие сутки, 18 марта, российские оккупанты атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов пострадали семь мирных жителей

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки россияне били по социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Захватчики повредили четыре многоэтажки и 29 частных домов. Также кафиры изуродовали газопровод.

"Из-за российской агрессии 7 человек получили ранения", — говорится в сообщении.

Напомним, в результате атаки вражеских ударных беспилотников в Киевской области ранен человек, также повреждены и разрушены девять домов.