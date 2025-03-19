фото: Национальная полиция

Сегодня в среду, 19 марта, российская армия атаковала Киевскую область. В результате пострадали два человека, повреждены жилые дома и автомобили

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что обломки беспилотников упали в Обуховском, Бориспольском, Фастовском и Бучанском районах, что привело к возгоранию травяных настилов. Все возгорания удалось ликвидировать.

В Бориспольском районе дрон повредил жилой дом. Обошлось без пострадавших.

В Бучанском районе частично разрушены 20 двухэтажных домов и 15 частных домов, повреждены 19 автомобилей. Также разрушения получили два здания и летняя терраса одного из заведений.

В результате атаки пострадали 54-летний мужчина и 43-летняя женщина. Обоих госпитализировали.

По фактам военных преступлений следователи приступят к уголовному производству по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня ночью, 19 марта, российская армия выпустила по Украине шесть ракет, 145 ударных беспилотников разных типов.

В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Одесщина, Полтавщина, Днепропетровщина, Киевщина и Черниговщина.