Российские дроны атаковали предприятие на Черниговщине

фото: Национальная полиция

Сегодня ночью враг снова атаковал беспилотниками гражданские объекты на Черниговщине. Под ударом оказалось предприятие в Корюковском районе области

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.

По его словам, повреждены здания и сельхозтехника.

Информация о пострадавших не поступала.

"Эта ночная атака - очередное свидетельство, что враг хочет лишь затянуть войну. Нужно еще большее давление на россию", - отметил Чаус.

Напомним, сегодня ночью, 19 марта, российская армия выпустила по Украине шесть ракет, 145 ударных беспилотников разных типов.

В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Одесщина, Полтавщина, Днепропетровщина, Киевщина и Черниговщина.

По данным полиции, в Киевской области есть раненые, частично разрушены 36 домов и повреждены 19 автомобилей.