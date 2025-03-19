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19 марта 2025, 10:51

Российские дроны атаковали предприятие на Черниговщине

19 марта 2025, 10:51
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фото: Национальная полиция
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Сегодня ночью враг снова атаковал беспилотниками гражданские объекты на Черниговщине. Под ударом оказалось предприятие в Корюковском районе области

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.

По его словам, повреждены здания и сельхозтехника.

Информация о пострадавших не поступала.

"Эта ночная атака - очередное свидетельство, что враг хочет лишь затянуть войну. Нужно еще большее давление на россию", - отметил Чаус.

Напомним, сегодня ночью, 19 марта, российская армия выпустила по Украине шесть ракет, 145 ударных беспилотников разных типов.

В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Одесщина, Полтавщина, Днепропетровщина, Киевщина и Черниговщина.

По данным полиции, в Киевской области есть раненые, частично разрушены 36 домов и повреждены 19 автомобилей.

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