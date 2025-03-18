Атака дронов на Днепропетровщине: произошли пожары на двух предприятиях
В понедельник, 17 марта, до позднего вечера на Днепропетровщине работала ПВО. Защитники неба ликвидировали в области 3 вражеских беспилотника
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
Из-за атаки БПЛА в Днепровском районе произошли пожары на двух предприятиях. Спасатели их потушили. Никто не пострадал.
Также россияне терроризировали Никопольщину. На Марганецкую громаду сбрасывали боеприпасы с дронов. Покровскую – обстреляли из артиллерии. К счастью, там обошлось без погибших и раненых.
Напомним, в течение 17 марта оккупанты нанесли 442 удара по 8 населенным пунктам Запорожской области. Пострадавших среди населения нет.
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