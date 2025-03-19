Россияне атаковали Киевщину дронами: разрушены дома, есть раненый
В результате атаки вражеских ударных беспилотников на Киевщине ранен мужчина, а также повреждены и разрушены девять домов
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.
По его словам, пострадал житель Бучанского района. 60-летний мужчина получил ранение обеих нижних конечностей. Его госпитализировали в местную больницу. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
По предварительным данным, в трех населенных пунктах района повреждены и частично разрушены девять частных домов.
Ликвидированы пожары в трех таунхаусах.
Кроме того, в Обуховском и Фастовском районах ликвидировано возгорание сухой травы.
В Бориспольском районе поврежден один частный дом.
Все оперативные службы продолжают работать на местах вражеских атак.
Напомним, 18 марта вечером российские оккупанты ударили беспилотником по Херсону. Медицинская помощь пригодилась мирному жителю.