фото: Сергей Лысак

В течение вечера и ночи на Днепропетровщине работала ПВО. Защитники неба сбили в регионе восемь вражеских ударных беспилотников. Зафиксированы повреждения

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"В Днепре произошел пожар. Два возгорания возникли и в Павлоградском районе. Там поврежден инфраструктурный объект", - говорится в сообщении.

Также вчера россияне терроризировали Никопольщину. Захватчики били по райцентру и Марганецкой общине. Там изуродованы частный дом, хозяйственное сооружение и авто.

К счастью, всюду обошлось без жертв и раненых.

По уточненным данным, из-за произошедшего вчера вечером артобстрела Никополя разбиты 10 частных домов и пять хозяйственных сооружений. Кроме того, задело линию электропередач.

Напомним, 19 марта российская армия атаковала Киевскую область. В результате обстрелов пострадали два человека, повреждены жилые дома и автомобили.