Пожары и повреждение инфраструктуры: в ОВА показали последствия ударов по Днепропетровщине
В течение вечера и ночи на Днепропетровщине работала ПВО. Защитники неба сбили в регионе восемь вражеских ударных беспилотников. Зафиксированы повреждения
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
"В Днепре произошел пожар. Два возгорания возникли и в Павлоградском районе. Там поврежден инфраструктурный объект", - говорится в сообщении.
Также вчера россияне терроризировали Никопольщину. Захватчики били по райцентру и Марганецкой общине. Там изуродованы частный дом, хозяйственное сооружение и авто.
К счастью, всюду обошлось без жертв и раненых.
По уточненным данным, из-за произошедшего вчера вечером артобстрела Никополя разбиты 10 частных домов и пять хозяйственных сооружений. Кроме того, задело линию электропередач.
Напомним, 19 марта российская армия атаковала Киевскую область. В результате обстрелов пострадали два человека, повреждены жилые дома и автомобили.