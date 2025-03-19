Россияне ударили "Ланцетом" по громаде на Сумщине: есть повреждения
Российские военные ударили БпЛА "Ланцет" по Шосткинской громаде Сумской области
Об этом сообщил глава Шосткинского общества Николай Нога, передает RegioNews.
"Российский агрессор нанес авиационный удар по территории Шосткинской громады, Ивотский старостинский округ. БпЛА "Ланцет", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате удара повреждено производственное помещение и автомобиль. На месте работает аварийно-спасательная бригада.
Ущерб и потери уточняются.
Напомним, поздно вечером 18 марта оккупационная армия ударила по больнице в Сумах. Из учреждения эвакуировали около 150 человек.
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