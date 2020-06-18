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18 июня 2020, 15:58 23

В Печерском суде избирают меру пресечения Петру Порошенко (ТРАНСЛЯЦИЯ)

18 июня 2020, 15:58 23
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Под стенами суда проходит акция в поддержку пятого президента Украины
Под стенами суда проходит акция в поддержку пятого президента Украины
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Суд избирает меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко в деле о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Под стены суда поддержать пятого президента пришли жена Марина Порошенко, председатель Верховной рады предыдущего созыва Андрей Парубий, художник Сергей Поярков и волонтер София Федина, коллеги из партии "Европейская солидарность".

RegioNews предлагает посмотреть прямую трансляцию суда и событий под его стенами.

#ПечернеСудилище над Петр Порошенко начинается. Присоединяйтесь к прямому эфиру! #СтопЗЕнукович

Опубликовано Европейская Солидарность Четверг, 18 июня 2020 г.

Напомним, сегодня, 18 июня, на заседании Печерского суда Офис генпрокурора будет просить для Петра Порошенко арест с возможностью внесения 10 млн грн залога.

Адвокаты отметили, что Порошенко прибудет в суд, несмотря на смерть его отца.

суд ГБР прокуратура уголовное дело Петр Порошенко внешняя разведка
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