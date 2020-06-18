В Печерском суде избирают меру пресечения Петру Порошенко (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Под стенами суда проходит акция в поддержку пятого президента Украины

Под стенами суда проходит акция в поддержку пятого президента Украины

Суд избирает меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко в деле о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Под стены суда поддержать пятого президента пришли жена Марина Порошенко, председатель Верховной рады предыдущего созыва Андрей Парубий, художник Сергей Поярков и волонтер София Федина, коллеги из партии "Европейская солидарность".

RegioNews предлагает посмотреть прямую трансляцию суда и событий под его стенами.

#ПечернеСудилище над Петр Порошенко начинается. Присоединяйтесь к прямому эфиру! #СтопЗЕнукович Опубликовано Европейская Солидарность Четверг, 18 июня 2020 г.

Напомним, сегодня, 18 июня, на заседании Печерского суда Офис генпрокурора будет просить для Петра Порошенко арест с возможностью внесения 10 млн грн залога.

Адвокаты отметили, что Порошенко прибудет в суд, несмотря на смерть его отца.