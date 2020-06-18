19:41  18 июня
В ГБР рассказали о еще одном деле против Порошенко
19:10  18 июня
На Закарпатье усилили карантин
11:39  18 июня
Рада не поддержала программу деятельности правительства: не хватило голосов
UA | RU
UA | RU
18 июня 2020, 19:41 2

В ГБР рассказали о еще одном деле против Порошенко

18 июня 2020, 19:41 2
Читайте також українською мовою
Его открыли по заявлению верующих УПЦ Киевского патриархата
Его открыли по заявлению верующих УПЦ Киевского патриархата
Фото: УП
Читайте також
українською мовою

ГБР расследует дело о разжигании пятым президентом Украины религиозной вражды

Об этом, пишет RegioNews, сообщили в пресс-службе ГБР.

6 ноября 2019 года СБУ начала расследование по заявлению верующих Киевского патриархата УПЦ на незаконные действия ряда высших должностных лиц, совершивших действия, направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ. В дальнейшем СБУ передала дело для расследования в ГБР”, - говорится в сообщении.

Следствие по этому делу сейчас продолжается, добавили в ГБР.

Напомним, сегодня, 18 июня, на заседании Печерского суда Офис генпрокурора должен был просить для Петра Порошенко арест с возможностью внесения 10 млн грн залога.

Адвокаты отметили, что Порошенко прибудет в суд, несмотря на смерть его отца.

Сегодня же Порошенко выступил под стенами Печерского суда непосредственно перед заседанием. В своем выступлении он сообщил, что ГБР расследует законность получения Томоса и инкриминирует пятом президенту разжигание религиозной вражды.

В итоге, суд объявил перерыв в заседании и перенес избрание меры пресечения на 1 июля.

Петр Порошенко ГБР суд религия расследование уголовное дело
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Чиновников Минобороны подозревают в хищении 11,2 млн грн при строительстве казарм
18 июня 2020, 18:30
На госзакупках для Национальной школы судей присвоили почти два миллиона
18 июня 2020, 16:56
Суд не избрал меры пресечения Петру Порошенко
18 июня 2020, 16:37
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
Все видео »
Ексрегионал Продивус контролирует более 90% автостанций Винницкой области
Порошенко, Зеленский или друг Коломойского Палица: кто будет хозяйничать в Ровно
Все публикации »
Игорь Гришачов
Сергей Лещенко
Геннадий Москаль
Все блоги »