В ГБР рассказали о еще одном деле против Порошенко

Его открыли по заявлению верующих УПЦ Киевского патриархата

Его открыли по заявлению верующих УПЦ Киевского патриархата

Фото: УП

Об этом, пишет RegioNews, сообщили в пресс-службе ГБР.

6 ноября 2019 года СБУ начала расследование по заявлению верующих Киевского патриархата УПЦ на незаконные действия ряда высших должностных лиц, совершивших действия, направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ. В дальнейшем СБУ передала дело для расследования в ГБР”, - говорится в сообщении.

Следствие по этому делу сейчас продолжается, добавили в ГБР.

Напомним, сегодня, 18 июня, на заседании Печерского суда Офис генпрокурора должен был просить для Петра Порошенко арест с возможностью внесения 10 млн грн залога.

Адвокаты отметили, что Порошенко прибудет в суд, несмотря на смерть его отца.

Сегодня же Порошенко выступил под стенами Печерского суда непосредственно перед заседанием. В своем выступлении он сообщил, что ГБР расследует законность получения Томоса и инкриминирует пятом президенту разжигание религиозной вражды.

В итоге, суд объявил перерыв в заседании и перенес избрание меры пресечения на 1 июля.