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18 июня 2020, 16:37 10

Суд не избрал меры пресечения Петру Порошенко

18 июня 2020, 16:37 10
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Фото: УП
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Прокуратура просит присудить Порошенко личное обязательство, тем самым лишив его возможности выезда за границу

Об этом сообщает RegioNews.

Во время судебного заседания сторона обвинения высказала мнение о том, что вместо ареста пятого президента достаточно будет личного обязательства.

Сам Порошенко считает, что для прокуратуры важно лишить его возможности выезжать за границу, чтобы мобилизовать мир в поддержку пятого президента.

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Опубліковано Європейська Солідарність Четвер, 18 червня 2020 р.

Напомним, сегодня, 18 июня, на заседании Печерского суда Офис генпрокурора должен был просить для Петра Порошенко арест с возможностью внесения 10 млн грн залога.

Адвокаты отметили, что Порошенко прибудет в суд, несмотря на смерть его отца.

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