Суд не избрал меры пресечения Петру Порошенко
Прокуратура просит присудить Порошенко личное обязательство, тем самым лишив его возможности выезда за границу
Об этом сообщает RegioNews.
Во время судебного заседания сторона обвинения высказала мнение о том, что вместо ареста пятого президента достаточно будет личного обязательства.
Сам Порошенко считает, что для прокуратуры важно лишить его возможности выезжать за границу, чтобы мобилизовать мир в поддержку пятого президента.
#ПечернеСудилище над Петро Порошенко починається. Долучайтесь до прямого ефіру! #СтопЗЕнуковичОпубліковано Європейська Солідарність Четвер, 18 червня 2020 р.
Напомним, сегодня, 18 июня, на заседании Печерского суда Офис генпрокурора должен был просить для Петра Порошенко арест с возможностью внесения 10 млн грн залога.
Адвокаты отметили, что Порошенко прибудет в суд, несмотря на смерть его отца.