Суд не избрал меры пресечения Петру Порошенко

Печерский суд перенес избрание меры пресечения на 1 июля, объявив перерыв в заседании

Печерский суд перенес избрание меры пресечения на 1 июля, объявив перерыв в заседании

Фото: УП

Прокуратура просит присудить Порошенко личное обязательство, тем самым лишив его возможности выезда за границу

Об этом сообщает RegioNews.

Во время судебного заседания сторона обвинения высказала мнение о том, что вместо ареста пятого президента достаточно будет личного обязательства.

Сам Порошенко считает, что для прокуратуры важно лишить его возможности выезжать за границу, чтобы мобилизовать мир в поддержку пятого президента.

#ПечернеСудилище над Петро Порошенко починається. Долучайтесь до прямого ефіру! #СтопЗЕнукович Опубліковано Європейська Солідарність Четвер, 18 червня 2020 р.

Напомним, сегодня, 18 июня, на заседании Печерского суда Офис генпрокурора должен был просить для Петра Порошенко арест с возможностью внесения 10 млн грн залога.

Адвокаты отметили, что Порошенко прибудет в суд, несмотря на смерть его отца.