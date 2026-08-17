Россияне атаковали Харьковщину дронами и КАБами: шесть человек пострадали

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За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и девяти населенным пунктам области. В результате атак пострадали шесть человек

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews .

В Изюме травмировались 49- и 61-летние женщины, а также 68-летний мужчина. Еще 52-летний мужчина и 59-летняя женщина получили острую реакцию на стресс. В Златополе острая реакция на стресс зафиксирована у 57-летнего мужчины.

Кроме того, медики оказали помощь 48-летней женщине, которая 15 августа получила ранение в селе Землянки Волчанской общины.

Российские войска атаковали БпЛА Киевский район Харькова. В целом по области враг применил одну управляемую авиабомбу, два беспилотника типа "Герань-2", три БпЛА типа "Молния", два FPV-дрона и 35 беспилотников, тип которых устанавливается.

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в нескольких районах области.

В Богодуховском районе поврежден автомобиль в Гуриновке и гражданское предприятие в Богодухове.

В Купянском районе поврежден частный дом и хозяйственное сооружение в Троицком.

В Изюмском районе в Изюме повреждены 19 частных и четыре многоквартирных дома, хозяйственное сооружение, гараж и автомобиль. В Ивановке повреждены четыре частных дома и автомобиль.

В Харьковском районе поврежден автомобиль в Циркунах и АЗС в Малой Рогане.

В Лозовском районе в Близнецах повреждены два складских помещения с зерном и электросети, а в Златополе – магазин.

Напомним, днем 16 августа российские войска атаковали Краматорск, беспилотником попали в помещение почтового отделения. Погиб 19-летний работник почты. Еще семь гражданских получили ранения.