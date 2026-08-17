Фото: прокуратура

Российские захватчики в ночь на 17 августа дважды обстреляли город Изюм в Харьковской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Первый удар произошел 16 августа около 21:30. Предварительно, враг выпустил по городу управляемую авиационную бомбу реактивного типа УМПБ-5Р. В результате взрыва повреждены по меньшей мере 15 домов. Травмы получили пять человек – три женщины и двое мужчин.

Ориентировочно в 04:00 17 августа Изюм снова оказался под ударом. На этот раз оккупанты атаковали город беспилотником "Герань-3". Вторая атака повлекла за собой повреждение частных и многоквартирных домов, а также автомобилей.

На местах попаданий работают все профильные службы.

Напомним, днем 16 августа российские войска атаковали Краматорск, беспилотником попали в помещение почтового отделения. Погиб 19-летний работник почты. Еще семь гражданских получили ранения.