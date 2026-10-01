Убийство Фарион: Зинченко получил приговор

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Вячеслав Зинченко признан виновным в убийстве языковеда Ирины Фарион. Правоохранители также подтвердили, что он в одном из мессенджеров стал участником группы, пропагандирующей культ насилия и жестокости, а также расовой, национальной и религиозной нетерпимости и дискриминации. В 2024 году Зинченко также присоединился к еще одной группе, связанной с российской неонацистской организацией.

Именно после пребывания в этих группах у него появилась неприязнь к Ирине Фарион, и у него возник умысел на убийство. По данным правоохранителей, Зинченко тщательно готовился к совершению преступления – собирал конфиденциальную информацию о месте жительства и работе жертвы, следил за ней, а также разработал детальный план ее убийства и приобрел огнестрельное оружие.

Суд объявил обвиняемому приговор – пожизненное лишение свободы.

Дело об убийстве Ирины Фарион

Трагедия произошла 19 июля 2024, около 19:20, у дома Ирины Фарион на улице Масарика во Львове. Злоумышленник произвел один выстрел в голову жертвы и скрылся. Пострадавшую доставили в больницу, но спасти ее не удалось – она скончалась от полученного ранения.

26 декабря 2024 года правоохранители завершили расследование резонансного убийства общественного деятеля, бывшего народного депутата Ирины Фарион.

После переквалификации преступления 18-летний житель Днепра Вячеслав Зинченко обвиняется в умышленном убийстве по мотивам национальной нетерпимости. Парню грозит пожизненное заключение.

Адвокат подсудимого Игорь Сулима сообщил, что по делу 30 томов. В суде изучается видео с камер наблюдения и результаты экспертиз. Зинченко находится под стражей.