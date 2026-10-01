Путин атакует Киев от отчаяния: зачем Россия устроила дроновый террор

Мог ли Путин так активно атаковать Киев раньше? Да, конечно, мог. Никто никогда не сбивал шахеды на 100%

Мог ли Путин так активно атаковать Киев раньше? Да, конечно, мог. Никто никогда не сбивал шахеды на 100%

Фото: ГСЧС Киева

Интересно, что нашествие реактивных беспилотников на Киев заставляет говорить об отчаянии.

Но вот парадокс. Путин, отправляет их из отчаяния. Ибо не может достичь своих целей. И одновременно хочет вызвать отчаяние у украинцев, у киевлян, чтобы они сдались. Требовали капитуляции от власти. Конечно, под лозунгами "мы за мир".

Мог ли Путин так активно атаковать Киев раньше? Да, конечно, мог. Никто никогда не сбивал шахеды на 100%. А год назад, когда о дронах-перехватчиках еще даже не говорили в широких массах, эффективность сбивания шахедов не сильно отличалась от эффективности сбивания этого реактивного гимна. Но россияне этого не делали. Ну потому как-то непринято целенаправленно и системно бить по супермаркетам. Да, конечно, время от времени российские ракеты или дроны поражали склады или магазины, но это никогда не было приоритетной целью. И не было системных атак.

А теперь они появились. Если не верите, спросите, почему год назад немногие говорили о страховании военных рисков для бизнеса. А теперь это прямо топ-тема. Для Киева и окрестностей.

Путин начал с рвением атаковать гражданские цели. Почему? Это же очевидно эмоциональный шаг. Потому что если бы это давало результат и было продуманным рациональным шагом, россияне делали бы это уже давно. Почему? Ну потому что эффект этого очень ограничен. При расходовании значительных ресурсов. Ну вот в Макдональдсе теперь будет ограниченное меню. Это достижение. В Киеве иногда перебои с кока-колой. Но виски можно пить и с яблочным соком тоже. Бизнес пострадал. Но никто не говорит и не будет говорить о массовых банкротствах. Да, есть сокращение персонала. Но это происходит на фоне нехватки кадров в экономике и четвертого года роста средних зарплат на 20%.

Да, может теперь украинский ВВП в этом году упадет в пределах 1% вместо роста на тот же 1%. Но если депутаты наконец-то проснутся и проголосуют за реформы, придут то ли на "толоку реформ", как их просит ЕС, то ли хотя бы на "субботник", то финансовой устойчивости ничего не угрожает. Западные деньги продолжат удерживать украинский тыл.

Путин точно хочет атаковать мозги гражданских. Но почему? Потому что он на них очень зол. И у него нет другой возможности. У него нет ресурсов повлиять на фронт и нет возможности разрушить экономику. Все это могут сделать только украинцы. Собственными руками. Депутаты уже показали мастер-класс в этом году, как на ровном месте получить кризис. Путин хочет, чтобы киевляне сделали то же самое, только массово.

Еще мстит за унижение, возникшее после увеличения украинских возможностей по поражению российского тыла. Указывает, что будет, если Украина не остановится и не капитулирует. Но фишка в том, что ресурсы Путина и его возможности не изменились. Что год назад, что два года. А украинские возможности выросли. Но Путин не желает это принимать. И бесится. Расходуя ресурсы на эмоциональные наскоки.

Путин бы, конечно, рад сделать геноцид, как у Алеппо. Но не может. Тогда остаются постоянные точечные уколы, которые должны произвести впечатление постоянной опасности. Даже несмотря на то, что вероятность попасть под российский дрон остается математически очень низкой. Но путин здесь хочет работать с эмоциями. Ему бы с собственными поработать. К психотерапевту сходить. Или уже к психиатру. Но это не вариант правителя империи. И потому остается таким вот образом выплескивать свое отчаяние. С надеждой загнать в отчаяние киевлян. И с надеждой на морозную зиму. При изменении климата.

Зима будет неприятной. Но катастрофой ее можем сделать только мы сами. Если захотим помочь Путину. Странное было бы желание.

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