Более 35 попаданий: в Херсоне российские обстрелы повредили краеведческий музей

Фото: Херсонский областной краеведческий музей, Facebook

В Херсоне в результате российских обстрелов повреждены монумент-гаубица на площади перед областным краеведческим музеем и здание самого музея — памятник истории и архитектуры начала XX века, отмеченный "Голубым щитом" ЮНЕСКО

Об этом сообщил Херсонский областной краеведческий музей, передает RegioNews .

На площади перед музеем установлена 122-мм гаубица М-30. В музее отмечают, что это оружие стало символом освобождения Херсона от немецко-нацистских захватчиков во время Второй мировой войны и напоминанием о людях, борющихся за мир.

В результате очередного российского обстрела монумент получил осколочные повреждения.

"Но в этот раз российские осколки изуродовали пушку-ветерана. Оружие, когда-то символизировавшее победу над нацизмом, теперь иссечено российским железом", — отметили в Херсонском областном краеведческом музее.

Повреждения также получило историческое здание музея. По данным музейщиков, сооружение начала XX века пострадало в результате российского обстрела соседних домов. На здании установлен "Голубой щит" - международный знак защиты культурных ценностей.

В музее подчеркивают, что это здание уже неоднократно страдает от российских атак. Всего музейщики и правоохранители зафиксировали более 35 попаданий по музею из разных видов оружия.

"Россия в очередной раз уничтожает историческую память Херсона", - подчеркнули в музее.

Музейщики также заявили, что российские обстрелы наносят ущерб историческому центру города.

"Это очередное проявление безграничного цинизма оккупантов. Они прицельно уничтожают исторический центр Херсона, пытаясь стереть саму память о нашем городе, оставляя горожан без ран, раненых и погибших", - написали в Херсонском областном краеведческом музее.

В музее добавили, что, несмотря на российские атаки, Херсон продолжает держаться, а его историческая память сохраняется.

Напомним, что в течение 30 сентября российские войска атаковали населенные пункты Херсонской области ствольной артиллерией и дронами разного типа. В результате обстрелов погибла 77-летняя женщина, еще пятеро гражданских получили ранения.