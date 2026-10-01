Под Ужгородом масштабный пожар на свалке: горит свежий мусор

Фото: ГСЧС

Под Ужгородом снова возник пожар на полигоне твердых бытовых отходов в селе Барвинок. Примерная площадь возгорания составляет 400 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли спасателей из Ужгорода, Чопа и Перечина

Об этом сообщило Управление ГСЧС в Закарпатской области, передает RegioNews .

Сообщение о возгорании на территории полигона по улице Лесной поступило в Службу спасения 1 октября в 11:34.

"Пожарные ликвидируют поже жу на свалке в Барвинке. Сообщение о возгорании на территории полигона твердых бытовых отходов на улице Лесной поступило в Службу спасения сегодня в 11:34", - сообщили в ГСЧС Закарпатья.

По предварительным данным, на поверхности полигона горит свежий мусор, который недавно привезли на свалку. Примерная площадь пожара составляет 400 квадратных метров.

К тушению привлекли пожарно-спасательные подразделения из Ужгорода, Чопа и Перечина.

Спасатели продолжают работу по ликвидации возгорания. В настоящее время ситуация находится под их контролем.

Напомним, что в течение 11 августа спасатели тушили пожары на двух мусорных свалках в Хустском и Мукачевском районах.