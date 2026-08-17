Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 17 августа РФ атаковала Украину 128 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 106 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание вражеских дронов на 14 локациях, а также падение обломков сбитых целей на двух локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, днем 16 августа российские войска атаковали Краматорск, беспилотником попали в помещение почтового отделения. Погиб 19-летний работник почты. Еще семь гражданских получили ранения.