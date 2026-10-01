Оккупанты ударили по угольному предприятию ДТЭК на Днепропетровщине
Российские войска обстреляли административное здание одного из угольных предприятий ДТЭК в Днепропетровской области. В результате атаки, по предварительным данным, один работник получил осколочные ранения
Об этом сообщили в ДТЭК, передает RegioNews .
Пожар, возникший в результате обстрела, оперативно локализовали спасатели ГСЧС.
На предприятии продолжается ликвидация последствий российской атаки.
В ДТЭК отмечают, что российские войска системно атакуют предприятия компании. С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК подверглись более 230 вражеских атак.
Неоднократно под российскими ударами оказывались угольные предприятия ДТЭК в Днепропетровской области.
Напомним, что в четверг, 1 октября, российские военные атаковали Павлоград на Днепропетровщине .