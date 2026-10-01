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01 октября 2026, 22:47

Оккупанты ударили по угольному предприятию ДТЭК на Днепропетровщине

01 октября 2026, 22:47
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Фото: ДТЭК
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Российские войска обстреляли административное здание одного из угольных предприятий ДТЭК в Днепропетровской области. В результате атаки, по предварительным данным, один работник получил осколочные ранения

Об этом сообщили в ДТЭК, передает RegioNews .

Пожар, возникший в результате обстрела, оперативно локализовали спасатели ГСЧС.

На предприятии продолжается ликвидация последствий российской атаки.

В ДТЭК отмечают, что российские войска системно атакуют предприятия компании. С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК подверглись более 230 вражеских атак.

Неоднократно под российскими ударами оказывались угольные предприятия ДТЭК в Днепропетровской области.

Напомним, что в четверг, 1 октября, российские военные атаковали Павлоград на Днепропетровщине .

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