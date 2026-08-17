Фото: полиция

За прошедшие сутки российские войска атаковали 26 населенных пунктов Сумской области. Враг применял ракеты, управляемые авиационные бомбы, FPV-дроны, ударные БпЛА и артиллерию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В результате атаки вражеских беспилотников в Сумской громаде погибли 75-летний мужчина и 72-летняя женщина. Еще одна 52-летняя женщина была травмирована.

В Середино-Будской громаде в результате удара вражеского дрона травмировались 45-летние мужчина и женщина.

В громадах обстрелами повреждены по меньшей мере пять частных домов, четыре хозяйственных сооружения, около 30 гаражей, складские и логистические помещения, зернохранилища, а также два грузовых автомобиля, микроавтобус и другой транспорт.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 1217 ударов по 60 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак в Запорожском районе погибли два человека, еще трое получили ранения.