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17 августа 2026, 07:58

На Сумщине из-за российских ударов погибли два человека, есть травмированные

17 августа 2026, 07:58
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Фото: полиция
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За прошедшие сутки российские войска атаковали 26 населенных пунктов Сумской области. Враг применял ракеты, управляемые авиационные бомбы, FPV-дроны, ударные БпЛА и артиллерию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В результате атаки вражеских беспилотников в Сумской громаде погибли 75-летний мужчина и 72-летняя женщина. Еще одна 52-летняя женщина была травмирована.

В Середино-Будской громаде в результате удара вражеского дрона травмировались 45-летние мужчина и женщина.

В громадах обстрелами повреждены по меньшей мере пять частных домов, четыре хозяйственных сооружения, около 30 гаражей, складские и логистические помещения, зернохранилища, а также два грузовых автомобиля, микроавтобус и другой транспорт.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 1217 ударов по 60 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак в Запорожском районе погибли два человека, еще трое получили ранения.

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