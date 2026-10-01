В Харькове член ЭКОПФО получил подозрение из-за "лишних" 3 миллионов

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Заведующий одним из отделений ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии им. П.В. Волошина НАМН Украины», который также является членом ЭКОПФЛ, получил подозрение от правоохранителей. Речь идет о недостоверных сведениях к ежегодной декларации

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Как говорят правоохранители, перед предоставлением увольнения чиновник подтвердил, что ознакомился с внесенными данными и отвечает за их полноту и достоверность. Однако впоследствии нашли немало разногласий.

В частности, оказалось, что должностное лицо не указало в декларации нежилое помещение площадью почти 220 квадратных метров в Харькове. Помещение стоит более 650 тыс. гривен и записано на его жену.

Также в декларации не было указано 870 тысяч гривен дохода жены, полученного от продажи автомобиля BMW X7. Кроме того, среди скрытых активов оказались корпоративные права чиновника в частной компании на сумму более 70 тыс. гривен.

В частности, должностное лицо не отразило расходы на сумму свыше 1 млн грн.

Кроме следствия установило расхождение в стоимости его автомобиля Lexus LX570: в декларации оно было занижено на почти 600 тыс. гривен.

В итоге общая сумма незадекларированных активов составила более 3,2 млн. гривен", - говорят в прокуратуре.

Напомним, что Ужгородская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении действующего депутата Ужгородского городского совета. Его обвиняют во внесении недостоверных сведений в декларацию за 2024 год.