Угрозы России ядерным оружием за "попытку изолировать Калининградскую область от остальной территории страны" фактически означают, что Россия всерьез готовится к такой изоляции

Угрозы России ядерным оружием за "попытку изолировать Калининградскую область от остальной территории страны" фактически означают, что Россия всерьез готовится к такой изоляции

Иллюстративное фото: из открытых источников

Очевидно, что существует лишь один сценарий, при котором страна НАТО может стремиться к изоляции Калининградской области: это прямое военное столкновение между Россией и одной из стран Балтии. И то, что Россия публично озвучивает этот сценарий, означает, что он находится на стадии активной проработки.

Фактически это пересказ другими словами ключевого тезиса, который 24 февраля 2022 года Путин адресовал странам НАТО. Любое другое толкование этого сигнала представить себе сложно.

"Кто бы ни пытался помешать нам, должен знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с какими вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в связи с этим решения приняты. Надеюсь, что меня услышат".