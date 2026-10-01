Ядерные угрозы из-за Калининграда: о чем свидетельствует риторика Кремля
Очевидно, что существует лишь один сценарий, при котором страна НАТО может стремиться к изоляции Калининградской области: это прямое военное столкновение между Россией и одной из стран Балтии. И то, что Россия публично озвучивает этот сценарий, означает, что он находится на стадии активной проработки.
Фактически это пересказ другими словами ключевого тезиса, который 24 февраля 2022 года Путин адресовал странам НАТО. Любое другое толкование этого сигнала представить себе сложно.
"Кто бы ни пытался помешать нам, должен знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с какими вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в связи с этим решения приняты. Надеюсь, что меня услышат".