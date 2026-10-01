В Киеве похитили военного и держали в так называемом реабилитационном центре

Фото из открытых источников

В Киеве военный за более 300 тысяч долларов продал квартиру. После этого его похитили и держали в так называемом реабилитационном центре для алкозависимых

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

В Киеве похитили 53-летнего военного. Более 30 лет он жил в США, но после начала полномасштабного вторжения России в Украину вернулся в Киев и вступил в ряды ВСУ. С начала этого года он уволился со службы и находился на лечении.

В сентябре мужчина перестал выходить на связь с родственниками. Его мать из США начала поиски сына. Выяснилось, что мужчину силой поместили в так называемый реабилитационный центр, который занимается лечением от алкогольной зависимости. Военного похитили прямо посреди улицы. Одна из подозреваемых даже перед похищением следила за мужчиной, а потом убеждала свидетелей, что все законно и волноваться не стоит.

Как выяснили правоохранители, причиной угона стали деньги. Военный получил 300 тысяч долларов от продажи квартиры с помощью знакомого. Однако этот знакомый вместе с другими злоумышленниками организовали похищение мужчины. В частности, его знакомый украл из его жилья часть денег от продажи квартиры – 75 000 долларов и документы о сделке. Подозрение получили четыре человека.

"Знакомый, который помогал продать квартиру, находится под стражей без права залога. Один из подозреваемых в похищении - под круглосуточным домашним арестом. По двум другим вопрос о мере пресечения еще не решен", - говорят в прокуратуре.

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили масштабную схему завладения нефтепродуктами "Укрнафты" и легализации средств от продаж. Речь идет о 100 тысячах тонн нефтепродуктов.