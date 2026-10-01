В школе Соломенского района обнаружили 50-килограммовую боевую часть русского дрона

Фото: полиция Киева

Взрывотехники полиции изъяли недетонированную боевую часть российского ударного беспилотника, утром попавшего в здание школы в Соломенском районе Киева. Ее вес составил около 50 килограммов

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, российский беспилотник "Герань-4" попал в стену лестничной клетки между вторым и третьим этажами учебного заведения. К моменту атаки ученики и администрация школы находились в укрытии.

Во время осмотра места попадания правоохранители установили, что боевая часть беспилотника пробила перекрытие между этажами и упала на лестницу.

"Беспилотник "Герань-4" попал в стену лестничной клетки между вторым и третьим этажами учебного заведения в Соломенском районе. Учащиеся и администрация школы находились в укрытии", - сообщили в полиции Киева.

По оценкам специалистов, боевая часть весила около 50 кг. В случае ее детонации взрыв мог повлечь за собой разрушение всех четырех этажей здания.

Взрывотехники изъяли боеприпас из здания и транспортировали его для обезвреживания в условиях полигона.

Правоохранители продолжают документировать последствия российской атаки.

Напомним, что вражеский беспилотник попал в здание школы в Соломенском районе города – возникло возгорание. К счастью, дети находились в укрытии.