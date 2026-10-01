В школе Соломенского района обнаружили 50-килограммовую боевую часть русского дрона
Взрывотехники полиции изъяли недетонированную боевую часть российского ударного беспилотника, утром попавшего в здание школы в Соломенском районе Киева. Ее вес составил около 50 килограммов
Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews .
По данным правоохранителей, российский беспилотник "Герань-4" попал в стену лестничной клетки между вторым и третьим этажами учебного заведения. К моменту атаки ученики и администрация школы находились в укрытии.
Во время осмотра места попадания правоохранители установили, что боевая часть беспилотника пробила перекрытие между этажами и упала на лестницу.
"Беспилотник "Герань-4" попал в стену лестничной клетки между вторым и третьим этажами учебного заведения в Соломенском районе. Учащиеся и администрация школы находились в укрытии", - сообщили в полиции Киева.
По оценкам специалистов, боевая часть весила около 50 кг. В случае ее детонации взрыв мог повлечь за собой разрушение всех четырех этажей здания.
Взрывотехники изъяли боеприпас из здания и транспортировали его для обезвреживания в условиях полигона.
Правоохранители продолжают документировать последствия российской атаки.
Напомним, что вражеский беспилотник попал в здание школы в Соломенском районе города – возникло возгорание. К счастью, дети находились в укрытии.