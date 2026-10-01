Четверо раненых и пожары: россияне более 30 раз атаковали Днепропетровщину
Российские войска в течение дня более 30 раз атаковали четыре района Днепропетровской области. В результате обстрелов и ударов четыре человека получили ранения, трое из них были госпитализированы
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .
Для атак русские войска применяли беспилотники, артиллерию и авиабомбу.
Больше всего от атак страдал Павлоград. Там повреждено административное здание, возникли пожары. Три человека получили ранения и были госпитализированы. Еще одна пострадавшая – 67-летняя женщина – находится на амбулаторном лечении.
В Никопольском районе русские войска избивали по Никополю, а также Покровской, Марганецкой и Красногригорьевской общинах.
В результате атак повреждены предприятие, гостиница, частные дома, два легковых и грузовых автомобиля.
В Синельниковском районе под российскими ударами оказались Богиновская и Николаевская общины. Там повреждены частные дома.
В Днепре в результате атаки возник пожар.
Напомним, что 1 октября российские военные атаковали Павлоград на Днепропетровщине .
Утром 1 октября вражеский беспилотник попал в здание школы в Соломенском районе столицы. К счастью, никто не пострадал .
Кроме того, в ночь на 1 октября и утром россияне атаковали Киев беспилотниками. Возникли пожары в многоэтажке и на складе , пострадал мужчина.