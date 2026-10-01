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01 октября 2026, 22:02

Четверо раненых и пожары: россияне более 30 раз атаковали Днепропетровщину

01 октября 2026, 22:02
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Фото: Днепропетровская ОВА
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Российские войска в течение дня более 30 раз атаковали четыре района Днепропетровской области. В результате обстрелов и ударов четыре человека получили ранения, трое из них были госпитализированы

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .

Для атак русские войска применяли беспилотники, артиллерию и авиабомбу.

Больше всего от атак страдал Павлоград. Там повреждено административное здание, возникли пожары. Три человека получили ранения и были госпитализированы. Еще одна пострадавшая – 67-летняя женщина – находится на амбулаторном лечении.

В Никопольском районе русские войска избивали по Никополю, а также Покровской, Марганецкой и Красногригорьевской общинах.

В результате атак повреждены предприятие, гостиница, частные дома, два легковых и грузовых автомобиля.

В Синельниковском районе под российскими ударами оказались Богиновская и Николаевская общины. Там повреждены частные дома.

В Днепре в результате атаки возник пожар.

Напомним, что 1 октября российские военные атаковали Павлоград на Днепропетровщине .

Утром 1 октября вражеский беспилотник попал в здание школы в Соломенском районе столицы. К счастью, никто не пострадал .

Кроме того, в ночь на 1 октября и утром россияне атаковали Киев беспилотниками. Возникли пожары в многоэтажке и на складе , пострадал мужчина.

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