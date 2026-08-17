Фото: ОВА

В ночь на 17 августа российские войска почти 20 раз атаковали беспилотниками четыре района Днепропетровской области. В результате ударов ранения получили пять человек

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине под ударами находились Никополь, Марганецкая и Покровская громады. Пострадала 51-летняя женщина, она будет лечиться амбулаторно.

В Павлограде из-за вражеской атаки горели частный дом, хозяйственная постройка и авто. Ранены четыре человека. Две женщины в возрасте 65 и 87 лет в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу.

Кроме того, вражеские беспилотники привели к возгоранию частных домов в Раевской и Николаевской громадах Синельниковского района, а также пожар в Вакуловской громаде Криворожского района.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска атаковали 26 населенных пунктов Сумской области. Погибли два человека, еще трое – травмированы.